فيروس “كورونا” يضرب المغرب الفاسي.. 4 إصابات مؤكدة في  صفوف المخالطين والحصيلة ترتفع إلى 10

يواصل فيروس “كورونا” تربصه بفريق المغرب الفاسي بعد تأكيد إصابة 4 من المخالطين للحالات الست المؤكدة سابقا.
وكشف مسؤول في الفريق الممثل الأول للعاصمة العلمية أن نتائج “المسحة الطبية” للكشف عن فيروس كوفيد-19، التي أُجريت على المُخالطين للحالات الست المؤكدة السابقة، جاءت 4 حالات منها إيجابية، ويتعلق الأمر بثلاثة لاعبين، وفرد من أعضاء الطاقم الطبي.
وأصيب بفيروس “كورونا” 6 من مكونات الفريق الفاسي، ويتعلق الأمر بحالتي في صفوف الطاقم التقني بينها المدرب منير الجعواني، و3 لاعبين، فضلا عن إداري بالفريق قبل أن تنضاف 4 حالات جديدة لتصبح الحصيلة 10.
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