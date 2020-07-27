فيروس “كورونا” يضرب المغرب الفاسي.. 4 إصابات مؤكدة في  صفوف المخالطين والحصيلة ترتفع إلى 10

يواصل فيروس “كورونا” تربصه بفريق المغرب الفاسي بعد تأكيد إصابة 4 من المخالطين للحالات الست المؤكدة سابقا.

وكشف مسؤول في الفريق الممثل الأول للعاصمة العلمية أن نتائج “المسحة الطبية” للكشف عن فيروس كوفيد-19، التي أُجريت على المُخالطين للحالات الست المؤكدة السابقة، جاءت 4 حالات منها إيجابية، ويتعلق الأمر بثلاثة لاعبين، وفرد من أعضاء الطاقم الطبي.

وأصيب بفيروس “كورونا” 6 من مكونات الفريق الفاسي، ويتعلق الأمر بحالتي في صفوف الطاقم التقني بينها المدرب منير الجعواني، و3 لاعبين، فضلا عن إداري بالفريق قبل أن تنضاف 4 حالات جديدة لتصبح الحصيلة 10.