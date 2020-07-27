إسبانيا “تواصل” تنظيم رحلات استثنائية لإعادة العالقين في المغرب بعد العيد

تواصل السفارة الإسبانية في الرباط برمجة رحلات استثنائية على مثن البواخر لإعادة مواطنيها، والمقيمين بها العالقين في المغرب بسبب التداعيات السلبية لانتشار فيروس “كورونا” المستجد، والتي فرضت إغلاق الحدود.

وكشفت وكالة الأنباء الاسبانية، المعروفة اختصارا بـ”إيفي”، أن رحلات إعادة العالقين في المغرب ستتواصل خلال شهر غشت المقبل بعدما انطلقت يوم 22 ماي الماضي.

وشدد المصدر ذاته على كون السفارة برمجت رحليتن انطلاقا من ميناء طنجة المتوسط في اتجاه الجزيرة الخضراء يومي 6 و7 من الشهر المقبل.

وأوضح المصدر ذاته أن الرحلات صوب إسبانيا ستتواصل خلال الشهر الجاري، وذلك من خلال برمجة رحلتين يومي 29 و30.