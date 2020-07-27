العراق: هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية تضم أميركيين قرب بغداد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعرضت قاعدة التاجي العسكرية في العراق، التي تضم جنودا أميركيين شمالي العاصمة بغداد، لهجوم صاروخي، يوم الإثنين، وتشير "المعلومات الأولية إلى أن الهجوم الصاروخي خلف أضرارا مادية فقط".

ونقلت وكالة "الأناضول" عن النقيب في شرطة بغداد، أحمد خلف، القول، إن "هجوما بأربعة صواريخ استهدف مساء اليوم (الإثنين) قاعدة التاجي العسكرية والتي تضم قوات أميركية شمالي بغداد".

ولم تتبّن أية جهة حتى الآن مسؤولية الهجوم.

وانتشر نحو 5 آلاف جندي أميركي في قواعد عسكرية بأرجاء العراق، ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، ولا إحصائية حديثة بشأن القوات حاليا.

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وتزايدت وتيرة هذه الهجمات منذ اغتيال كل من قائد "فيلق القدس" الإيراني، قاسم سليماني، والقيادي بهيئة "الحشد الشعبي" العراقية، أبو مهدي المهندس، في غارة جوية أمريكية ببغداد، في 3 كانون الثاني/ يناير الماضي.

وتتهم واشنطن كتائب "حزب الله" العراقي وفصائل أخرى مقربة من إيران بالوقوف وراء الهجمات.

وإثر الهجمات الصاروخية انسحبت القوات الأميركية من 7 مواقع وقواعد عسكرية في عموم العراق على مدى الأشهر الماضية، في إطار إعادة التموضع.