كورونا في القدس المحتلة: 164 إصابة جديدة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وحدة مكافحة فيروس كورونا المستجد في مدينة القدس المحتلة، تسجيل 164 إصابة جديدة في الأحياء المقدسية، اليوم الإثنين.
وأوضح د. علي الجبريني، من وحدة مكافحة فيروس كورونا في القدس، أن حصيلة الإصابات المسجلة في المدينة المحتلة منذ بداية شهر حزيران/ يونيو الماضي بلغت 2911.
وأكد الجبريني أن أقسام كورونا في مستشفيات القدس باتت مزدحمة ويصعب استقبال حالات جديدة.
وأشار الجبريني إلى افتتاح فندق الأقواس السبعة في القدس لاستقبال الإصابات الجديدة في المدينة ومحاولة عزل المصابين لمنع نقل العدوى.
ولفت إلى أن الفندق يوفر رعاية صحية للمصابين بإشراف وزارة الصحة ومتابعة غرفة عمليات كورونا.
وشدد الجبريني على ضرورة إجراء الفحوصات لكل من تظهر عليه الأعراض لمنع تفشي الوباء.
كما شدد على ضرورة الالتزام بالتعليمات الوقائية وأهمها التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والحفاظ على النظافة الشخصية والتعقيم.
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