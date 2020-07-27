شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تقدم مساعدات لليمن لمجابهة فيروس كورونا والان مع التفاصيل

الإثنين 27 يوليه 2020 قدمت جمهورية مصر العربية، مساعدات إلى اليمن، لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وذلك بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة .

Advertisements ونقلت المساعدات عبر طائرة نقل عسكرية ليتم تسليمها للحكومة الشرعية اليمنية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والمساعدات الإنسانية بالرياض . تأتى تلك المساعدات إنطلاقاً من الروابط القومية وموقف مصر الثابت تجاه أشقائها من الدول العربية والتضامن والتعاون الكامل معهم من أجل مواجهة المحن والأزمات

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