- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات.. شرطة أبوظبي تفاجئ عائلات "خط الدفاع الأول" والان مع التفاصيل
الإثنين 27 يوليه 2020
فاجأت شرطة أبوظبي عائلات منتسبيها المتواجدين في «خط الدفاع الأول»، بتنظيم زيارات إلى منازلهم وتقديم الهدايا إلى أطفالهم، وتقديم رسائل الشكر للعاملين وأسرهم تقديراً لتضحياتهم وإيثارهم الوقوف ببسالة ضمن صفوف المواجهة ضد جائحة «كوفيد 19» للمحافظة على أمن وسلامة جميع أفراد المجتمع.
وتأتي المبادرة ضمن سعي شرطة أبوظبي لتقديم لمسة عرفان لأسر المنتسبين المرابطين في صفوف المواجهة، وتحملهم غياب أولياء أمورهم لساعات طويلة بعيداً عنهم من خلال زيارة الأبناء وإدخال السرور إلى قلوبهم وتقديم الهدايا العينية لهم وإجراء اتصالات مرئية مع الآباء والأمهات العاملين بشرطة أبوظبي لبث السعادة في قلوبهم.
وأشاد اللواء سالم شاهين النعيمي، مدير قطاع الموارد البشرية اهتمام شرطة أبوظبي، بالبرامج التي تعمق مسؤوليتها المجتمعية تجاه أمن وسلامة المجتمع في مختلف الظروف، مشيراً إلى أن المبادرة تهدف إلى تعزيز مشاعر الفخر لدى أبناء الوطن بالدور البطولي لجميع المتواجدين في خطوط الدفاع عن صحة وسلامة أفراد المجتمع في الظرف الراهن.
وأوضح أن البرنامج يشمل جميع الفرق من الضباط والعاملين بشرطة أبوظبي من أطباء وممرضين ومسعفين وغيرهم ممن يعملون على مدار الساعة تقديراً لدورهم الوطني المشرف في الحفاظ على سلامة المجتمع.
وأكد الرائد محمد حمد الزعابي، مدير مركز إسعاد العاملين والإيجابية الوظيفية، اهتمام شرطة أبوظبي بتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة في تحويل السعادة إلى نهج وفكر وأسلوب حياة في المؤسسات، مشيداً بجهود العاملين في خط الدفاع الأول ودورهم المتميز وتلاحمهم الوطني وجاهزيتهم التامة من أجل خدمة الوطن الغالي، مشيراً إلى أن المبادرة برعاية شركة اتصالات.
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات.. شرطة أبوظبي تفاجئ عائلات "خط الدفاع الأول" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.