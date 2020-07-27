خبير الأوبئة الأمريكي فاوتشي يتوقع موعد عودة الحياة لطبيعتها بعد كورونا

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:08 مساءً, 27 يوليو 2020 م
المناطق-يوسف المطيري
قال مدير مركز مكافحة الأمراض المعدية في الولايات المتحدة والمستشار الصحي في البيت الأبيض، أنتوني فاوتشي، إن الحياة قد تعود إلى طبيعتها في وقت ما من عام 2021 تزامنا مع إنتاج كمية كافية من لقاح كورونا.
وأخبر فاوتشي لشبكة “سي إن إن” الأمريكية، أن الشركات العاكفة حاليا على تطوير لقاح كورونا أخبرته أنه سيكون لديهم عشرات الملايين من الجرعات إما في بداية 2021، أو مئات الملايين خلال منتصف العام.
وأضاف فاوتشي في بودكاست “ذا أكس فايلز”، أن “بعض الشركات أخبرتني أنه بعد فترة، ربما يكون لدينا مليار جرعة”.
خبير الأوبئة الأمريكي، أوضح أنه سيكون بمقدرونا العودة إلى الحياة الطبيعية مجددا “إذا تم تطعيم الأغلبية الساحقة من الشعب، إلا أن العملية ستكون تدريجية”.
وتأتي تصريحات فاوتشي بعد ساعات من تخطي أعداد إصابات كورونا في الولايات المتحدة حاجز الأربعة ملايين.
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