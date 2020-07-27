شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تفرض الحجر على القادمين من 27 ولاية والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت سلطات العاصمة الأمريكية فرض حجر صحي لمدة 14 يوماً على القادمين من 27 ولاية تشهد انتشاراً كبيراً لفيروس كورونا المستجد.

وقالت بلدية واشنطن في بيان اليوم، إن الولايات الـ 27، تضم من بينها فلوريدا وكاليفورنيا وديلاوير وتكساس، والولايات التي تسجل متوسط عدد إصابات لا يقل عن 10 حالات لكل 100 ألف من السكان خلال سبعة أيام.

وأشار إلى أنه سيبدأ تطبيق الإجراء ابتداءً من اليوم، مؤكدًا أن السياحة من أو إلى المناطق العالية الخطورة من دون الحجر الصحي، تعرض سكان العاصمة للخطر، ويمكن أن تشكل ضغطاً على المستشفيات.