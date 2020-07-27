نائب وزير الدفاع السعودي يلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع السعودي مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الفريق أول مارك ميلي الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في الجانب الدفاعي والعسكري.



وناقش الجانبان، خلال اللقاء الذي عقد اليوم في الرياض، مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المشتركة المبذولة تجاهها بما يخدم الأمن والسلم الدوليين، وأكدا على توافق البلدين في التصدي لأشكال الإرهاب كافة والتهديد لأمن المنطقة من خلال التنسيق الدفاعي المتقدم بينهما.

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