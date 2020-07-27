شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فرنسا تسجل 2551 إصابة جديدة بكورونا في الأيام الثلاث الماضية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة الفرنسية اليوم "الاثنين" تسجيل 2551 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأيام الثلاث الماضية، وهو ما يعني متوسطا يوميا تجاوز 850 في تلك الفترة.



ويقل هذا قليلا عن الرقم الذي تجاوز الألف والذي نشر يومي الخميس والجمعة لكنه يزيد على متوسط يومي بلغ 677 منذ بداية الشهر.

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