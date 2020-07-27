شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سقوط 3 صواريخ على معسكر التاجى شمال العاصمة بغداد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أفادت شبكة "سكاى نيوز" فى خبر عاجل بسقوط 3 صواريخ على معسكر التاجي شمال العاصمة العراقية بغداد، حيث يعد هذا المعسكرا تابعا للقوات الأمريكية. فيما لم ترد أى أبناء عن خسائر بشرية أو مادية بسبب سقوط هذه الصواريخ على معسكر التاجى.



يذكر أن الفترة الماضية شهدت العديد من الوقائع الممثلة، حيث تتعرض بعض المناطق فى العاصمة العراقية بغداد، إلى سقوط صواريخ، وفيما تواصل السلطات الأمنية جهودها للسيطرة الكاملة على العاصمة، منع سقوط هذه الصواريخ بين الحين والآخر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سقوط 3 صواريخ على معسكر التاجى شمال العاصمة بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.