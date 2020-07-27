شكرا لقرائتكم خبر تحذير ألماني: جماعة الإخوان تتوغل عبر المليارات القطرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذر الصحفى الألمانى مايكل ويسن بورن، من خطر شبكة الإخوان المسلمين العالمية، من التسلل داخل المجتمع وتنفيذ أعمال إرهابية.

وقال في مقال نشرته صحيفة (شتوتجارت زيتنج) اليومية، إن وكالات المخابرات الألمانية تشعر بالخوف من أن الإخوان يقوضون النخبة التعليمية فى ألمانيا، وسط دعم متزايد من قطر وضخ مليارات الدولارات فى مختلف أنحاء أوروبا بما فى ذلك ألمانيا.

ووفق التقرير الذي نشرته (اليوم السابع) المصرية، أثار النفوذ المتزايد لجماعة الإخوان المسلمين فى ألمانيا قلق المكتب الاتحادى لحماية الدستور، ووكالة أمن محلية ألمانية، والتي مهمتها الرئيسية مراقبة أى مسعى ضد النظام الديمقراطى الحر لجمهورية ألمانيا الاتحادية، حيث ترى الوكالة الأمنية أن هدف المتطرفين هو «التسلل إلى المجتمعات الغربية وإقامة دولة متشددة».

وأضاف التقرير أن بعض فروع المكتب الاتحادى لحماية الدستور فى مختلف أنحاء ألمانيا تعتبر الإخوان المسلمين أكثر خطورة من الإرهابيين، وتحذر الخبيرة فى الشؤون الإسلامية سيجريد هيرمان - مارشال، قائلة «إن هذه الجماعات تحرض أتباعها ضد المجتمع، وتحثهم على عدم الاندماج، حتى إنهم يحتقرون مجتمع الأغلبية».

وأشار أيضا إلى أن النسخة الألمانية من الكتاب الفرنسى «أوراق قطر» الذى يكشف دور المؤسسات الخيرية القطرية فى تمويل الإخوان فى جميع أنحاء أوروبا، سوف تصدر قريبا. وحسب الكتاب الذى قدمه الصحفيان الفرنسيان جورج مالبرونو وكريستيان شينو، مولت قطر حوالى 140 مسجدا ومركزا إسلاميا ينتمون إلى جماعة الإخوان بحوالى 72 مليون يورو من خلال مؤسسة قطر الخيرية.