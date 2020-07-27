حقائب العيد السعودية تنثر البهجة في 10 محافظات يمنية

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وشهدت الضالع توزيع 1,000 حقيبة تشمل 3,000 قطعة من كسوة العيد، استفاد منها 3,000 طفل. وأشاد وكيل أول المحافظة نبيل العفيف بالمساعدات المتواصلة المقدمة من المملكة عبر المركز، والتي أسهمت في التخفيف من معاناة النازحين والأسر الأشد فقرا بالمحافظة.
ودشن المركز بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية أمس توزيع كسوة العيد للأطفال النازحين والأيتام بمخيمات النازحين بمديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، حيث جرى توزيع 1,100 حقيبة تشمل 3,300 قطعة من كسوة العيد على الأطفال في مخيمات النازحين (بني جابر، والجشة واليابلي والمزارع بمديرية الخوخة)، استفاد منها 3,300 طفل.
وقام المركز بتوزيع كسوة العيد للأطفال الأيتام والنازحين في مأرب، بواقع 1,850 حقيبة تشمل 5,550 قطعة من كسوة العيد، استفاد منها 5,550 طفلا، فيما وزع 1,750 حقيبة تشمل 5,250 قطعة استفاد منها 5,250 طفلا، في محافظة شبوة.
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