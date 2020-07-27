السودان يلوح بفض الاحتجاجات المتكررة وفرض هيبة الدولة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لوحت الحكومة السودانية باستخدام القوة اللازمة قانونا في مواجهة الاحتجاجات المتكررة بمناطق متفرقة من البلاد، وأكدت في الوقت نفسه كفالتها لحق الممارسة السلمية.

ووفقا لموقع «سودان تربيون»، فإن مدنا سودانية مختلفة تشهد احتجاجات بصورة باتت متكررة، للمطالبة بتوفير الأمن والخدمات والعدالة، بينما تتوالى مظاهرات منذ الأسبوع الماضي في شرق البلاد وشمالها رفضا لتعيين ولاة جدد، كما تشهد مدن أخرى في إقليم دارفور أعمال عنف بين اليوم والآخر.

وناقش مجلس الأمن والدفاع، الذي يعد أعلى سلطة أمنية في البلاد، في اجتماع عقد الليلة الماضية الوضع الأمني في مختلف مدن السودان، إضافة إلى التحديات الأمنية، وقال وزير الداخلية الفريق شرطة الطريفي إدريس، عقب الاجتماع «لقد أكد المجلس على حفظ الحقوق الدستورية في الممارسة السلمية وفق متطلبات الديمقراطية، وأمن على فرض هيبة الدولة باستخدام القوة اللازمة قانونا لحفظ الأرواح والممتلكات».

وأعلن عن إرسال قوات من المركز إلى الولايات التي تعاني من اضطرابات أمنية بصورة فورية، لتحقيق الأمن والاستقرار فيها، وطالب مجلس الأمن والدفاع القوات الأمنية بإيقاف جميع حالات الانفلات الأمني والتصدي للخارجين عن القانون ودعم أسس المواطنة والحقوق المتساوية.