شكرا لقرائتكم خبر استعدادات قتالية مصرية على حدود ليبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتفقد رئيس الأركان المصري الإجراءات المتخذة لرفع درجات الاستعداد القتالي، واستعرض قرارات القادة على جميع المستويات وتنظيم التعاون بين جميع عناصر تشكيل العملية الاستراتيجية للقوات البرية والأفرع الرئيسية للقوات المسلحة بما يضمن تنفيذ جميع العناصر للمهام بكل دقة وفي التوقيتات المحددة.
كانت هذه تفاصيل خبر استعدادات قتالية مصرية على حدود ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.