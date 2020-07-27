استعدادات قتالية مصرية على حدود ليبيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق محمد فريد، إجراءات الاصطفاف والاستعداد القتالي لعناصر القوات على الاتجاه الاستراتيجي الغربي بالقرب من الحدود مع ليبيا، في إطار خطة القيادة العامة لمتابعة التدابير والإجراءات المشددة لحماية حدود الدولة وأمنها القومى على جميع الاتجاهات الاستراتيجية برا وبحرا وجوا بالتعاون بين جميع الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية للقوات المسلحة المصرية. وتفقد رئيس الأركان المصري الإجراءات المتخذة لرفع درجات الاستعداد القتالي، واستعرض قرارات القادة على جميع المستويات وتنظيم التعاون بين جميع عناصر تشكيل العملية الاستراتيجية للقوات البرية والأفرع الرئيسية للقوات المسلحة بما يضمن تنفيذ جميع العناصر للمهام بكل دقة وفي التوقيتات المحددة.

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