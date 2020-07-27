إسرائيليون يحرقون مسجدا بالضفة الغربية

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ونقلت الوكالة عن رئيس بلدية البيرة عزام إسماعيل القول إن مستوطنين اقتحموا المدينة فجرا، وخطوا شعارات عنصرية على الجدران الداخلية للمسجد، وقاموا بإحراق مرافقه.
وأدانت بلدية البيرة «هذا العمل الإجرامي والتخريبي، الذي يدل على العقلية المتطرفة لدولة الاحتلال»، كما نددت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بمحاولة إحراق المسجد، وأكد وكيل الوزارة حسام أبوالرب أن «هذا الفعل الإجرامي والعنصري تتحمل مسؤوليته حكومة الاحتلال التي تدعم هذه الفئات الإرهابية ولا تألو جهدا في الاعتداء على مقدسات المسلمين ومساجدهم»، وطالب المجتمع الدولي والمؤسسات ذات العلاقة «بكف يد هذه الفئة المجرمة عن مقدسات المسلمين».
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