«مشاورات داخلية والعودة 3 أغسطس».. بيان جديد من وزارة الري بشأن مفاوضات سد النهضة

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، بدء اجتماعات الجولة الثانية مفاوضات سد النهضة بين الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) برعاية الاتحاد الإفريقي ، وبحضور المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وخبراء مفوضية الاتحاد الإفريقي، وذلك في ضوء مخرجات القمة الإفريقية المصغرة، والتي عقدت يوم 21 يوليو الحالي، وذلك لاستكمال المفاوضات والوصول إلى اتفاق ملزم بخصوص ملء وتشغيل السد الإثيوبي .

وأوضحت وزارة الري، في بيان، مساء اليوم الإثنين، أن الاجتماعات بدأت بكلمة ترحيب من وزيرة التعاون الدولي والشئون الخارجية لجنوب إفريقيا، حيث أكدت ضرورة الوصول إلى اتفاق لملء وتشغيل السد الإثيوبي ، يقود في مرحلة لاحقة إلى اتفاق شامل بشأن التنمية ب النيل الأزرق .

Advertisements

وأعربت دولتا المصب عن شواغلهما إزاء الملء الأحادي الذي قامت به إثيوبيا، الأمر الذى ألقى بظلاله على الاجتماع، وأثار تساؤلات كثيرة حول جدوى المسار الحالي للمفاوضات، والوصول إلى اتفاق عادل للملء والتشغيل، وهو ما سبق وحذرت منه الدول.

وأشارت السودان إلى بعض العواقب الناجمة عن هذا التصرف الأحادي عليها.

وخلص الاجتماع إلى ضرورة إعطاء الفرصة للدول الثلاث لإجراء المشاورات الداخلية في ظل التطورات الأخيرة، في إطار السعي نحو التوصل لحلول للنقاط العالقة الفنية والقانونية، حيث اتفق الوزراء على معاودة عقد الاجتماع يوم الإثنين المُقبل 3 أغسطس.