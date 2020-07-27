بعد التطورات الأخيرة على الحدود اللبنانية.. نتنياهو محذراً: «حزب الله يلعب بالنار.. وأنصح حسن نصر الله بعدم تكرار خطأه»

عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الاثنين، مؤتمراً صحفياً مشتركاً مع وزير الأمن بيني جانتس، في أعقاب التطورات الأخيرة على الحدود اللبنانية.

وقال نتنياهو خلال المؤتمر إن "حزب الله يلعب بالنار، وسيتم الرد على أي هجوم علينا بقوة"، مضيفاً أن حسن نصرالله (أمين عام الحزب اللبناني) "ارتكب خطأ كبيراً واقترح ألا يكرر هذا الخطأ".

وأضاف نتنياهو أن "خلية تابعة لحزب الله تسللت إلى الأراضي الإسرائيلية. وأحبط الجيش الإسرائيلي هذه المحاولة".

وأدان نتنياهو محاولة التسلل إلى الأراضي الإسرائيلية، محملاً حزب الله ولبنان مسئولية الحادث وعن أي هجوم يخرج من الأراضي اللبنانية إلى إسرائيل.

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من جانبه، قال وزير الأمن بيني جانتس إن إسرائيل مصممة أكثر من أي وقت مضى على منع أي ضرر على جنودها أو ما وصفه بـ "سيادتها"، مضيفاً أن "لبنان وسوريا دولتان ذات سيادة وستتحملان المسئولية عن أي عمل إرهابي يخرج من أراضيهما".

وتابع جانتس: "أي عمل ضد إسرائيل سيؤدي إلى رد قوي وحاد ومؤلم"ن مضيفاً: "أقول بوضوح، الجيش مستعد للرد".

وكانت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان قد دعت الأطراف المعنية إلى "التحلي بأقصى درجات ضبط النفس" إثر تبادل إطلاق النار في منطقة مزارع شبعا عند الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وفي وقت سابق، شهدت الحدود الإسرائيلية اللبنانية مناوشات بين القوات الإسرائيلية وحزب الله.

ونفى حزب الله تنفيذه لأى محاولة تسلل لإسرائيل، إلا أن تل أبيب أكدت تلك المحاولة، زاعمة أنها تمتلك أدلة ووثائق على محاولة الاختراق.