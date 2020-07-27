شكرا لقرائتكم خبر عن "الوفد": المشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ واجب وطنى والمقاطعة خيانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت كريمة القاضى، رئيس اتحاد المرأة الوفدية، إن المرأة المصرية كتلة تصويتية لا يستهان بها فى الانتخابات الدستورية، حيث أنها فى كل استحقاق انتخابى تجدها فى الصفوف الأولى أمام لجان الاقتراع، تمد يدها لوطنها لتدلى بصوتها، وتشارك فى صنع مستقبل أبنائها وأسرتها ورفعة وحريصة على رفعة الوطن وتقدمه.

وأضافت القاضى، أن المشاركة السياسية واجب وطنى والمقاطعة خيانة للوطن والديمقراطية، خاصة وأن مصر تعيش مرحلة فارقة تحتاج إلى تكاتف ابنائها لتحقيق أهداف ومبادئ ثورة 30 يونيو.

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وتابعت، إن مشاركة المرأة السياسية بالاستحقاقات الانتخابية يؤكد دائمًا حرصها على إنشاء دولة قوية قائمة على أساس الديمقراطية لتحقيق العدل الاجتماعى والمساواة بين الرجل والمرأة، خاصة وأن مجلس الشيوخ قد خصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد، ما يعكس اهتمام القيادة السياسية بتمكين المرأة وتمثيلها بصورة أكبر فى المجالس المنتخبة.

وثمنت "القاضي" الجهود التى يبذلها رئيس حزب الوفد المستشار بهاء الدين أبو شقة ، من أجل رفعة شأن الوفد والوفديين ، لحرصه ودعمه الدائم على المشاركة السياسية للمرأة الوفدية في جميع الاستحقاقات الإنتخابية وتشجيعه لكوادر المرأة بالحزب، من خلال خطة تنظيمية تشارك فيها كافة تشكيلات المرأة والشباب وأعضاء الهيئة الوفدية على مستوى المحافظات.