شكرا لقرائتكم خبر عن اقتراح برلمانى للحكومة بوقف تراخيص البناء فى عشوائيات القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب رضا البلتاجي، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، موجهاً إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولى، الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، لمنع تراخيص المبانى فى عشوائيات القاهرة (القديمة)، وذلك دون المساس بتراخيص المدن الجديدة.

وقال البلتاجى، إنه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم قام باتخاذ خطوات جادة نحو التخلص والقضاء على العشوائيات بهدف عودة العاصمة التاريخية والثقافية إلى رونقها مرة أخرى، حيث تصل المناطق العشوائية القابلة للتطوير إلى 64 منطقة، يقع الجزء الأكبر منها فى المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة بنسبة 56% يليها المنطقة الغربية بنسبة 19% فيما يصل حجم المناطق العشوائية فى المنطقة الشمالية للمحافظة إلى 11 % يلها المنطقة الشرقية بنسبة 14%.

Advertisements

ونوه رضا البلتاجي إلى أن القاهرة القديمة تحولت إلى منطقة مختنقة بالمواطنين والسيارات، ولم يعد فيها متنفس، حيث تجاوز تعداد سكانها 20 مليون نسمة، بالإضافة إلى 4 ملايين زائر يوميا من المحافظات المجاورة، لافتاً إلى أنه هذه النسبه تزيد عن تعداد دول بأكلمها تحظى بنفس المرافق.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه فى الوقت الذى قام فيه الأهالى بالعقود الثلاثة الماضية، فى ظل تخاذل المحليات، بهدم الفلل والقصور القديمة، لتنشأ محلها إبراج مخالفة تتجاوز الـ10 أدوار دون وجود جراجات على نفس المرافق من صرف صحى ومياه وكهرباء وشوارع، الأمر الذى تصدى له الرئيس عبد الفتاح السيسي بكل حزم لردع المخالفين.