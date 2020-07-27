شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين: الإفراج عن الزميل عادل صبري ووصوله لمنزله والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ضياء رشوان نقيب الصحفيين أنه تم عصر اليوم الاثنين إخلاء سبيل الزميل الصحفي عادل صبري بعد انتهاء مدة الحبس الاحتياطي علي ذمة القضية رقم ٤٤١ لسنة ٢٠١٨ بقرار من نيابة أمن الدولة العليا.
وأكد ضياء رشوان فى بيان أنه استمرارا لاهتمام النقابة المتواصل بالزميل عادل صبري، فقد تابع بنفسه إجراءات الإفراج عنه حتى وصوله لمنزله بسيارة تابعة لوزارة الداخلية، وأنه تواصل معه هاتفيا منذ قليل واطمئن عليه وهو بين أسرته.
وذكر ضياء رشوان نقيب الصحفيين أن النقابة ستواصل تحركاتها واتصالاتها المكثفة مع كل الجهات ذات الصلة لمتابعة أحوال وقضايا كل الزملاء المحبوسين احتياطيا، سعيا للوصول لحلول قضائية لها تتيح الإفراج عنهم بموجب القانون، مقدما شكره لكل الجهات القضائية والأمنية التي تساعد في هذا عموما، ودورها خصوصا في الإفراج عن الزميل عادل صبري.
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