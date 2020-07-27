تعرف على التشكيل الكامل للجان النوعية بالهيئة الوطنية للصحافة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت الهيئة الوطنية للصحافة اجتماعاً لها، اليوم الاثنين، برئاسة عبد الصادق الشوربجي وبحضور أعضائه لتشكيل اللجان النوعية بالهيئة طبقاً للقانون 179 لسنة 2018 الخاص بتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة ولائحته التنفيذية. وقال عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن تشكيل اللجان يأتى فى إطار تنفيذ المهام والاختصاصات الموكلة للهيئة طبقاً للقانون، مشيراً إلى أن كل لجنة سوف تقوم بتقديم خطة عملها لتتم مناقشتها خلال الاجتماع القادم للهيئة ضماناً لتحقيق الدور الفعال والمنشود لهذه اللجان، مؤكداً ان اللجان سوف تضم عدداً من الشخصيات من ذوي الخبرة في المجالات المختلفة سواء من داخل المؤسسات الصحفية القومية أو خارجها. وشهد الاجتماع تشكيل 9 لجان جاءت على النحو التالى:

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