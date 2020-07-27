شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بـ"إسكان البرلمان": صيانة شبكات مياه الشرب من أهم أدوات ترشيد الاستهلاك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن ترشيد استهلاك المياه أصبح أمر ضرورى، وهناك العديد من الآليات التى بموجبها يتم ترشيد استهلاك المياه لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية فى ظل محدوديتها، ولعل الثقافة العامة للمواطنين من أبرز هذه الأدوات، بالإضافة لبعض القطع التي يتم تركيبها فى الاجهزة وغيرها، وتطوير منظومة الرى على مستوى الجمهورية للتحول للري بالطرق الحديثة.

وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن إصلاح البنية التحتية وشبكة الخدمات والمرافق، وعمل الصيانة الدورية لشبكات المياه من أهم الأدوات أيضا، حيث أن نسبة الفاقد من مياه الشرب النظيفة جراء إحلال وتجديد الشبكات ليست بالقليلة، إلى جانب الوصلات الخلسة، مما يتطلب تشديد الرقابة لمنع سرقات المياه، بالإضافة لوضع جدول زمني لإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب على مستوى الجمهورية للحفاظ على نسبة المياه النظيفة.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة إعادة استخدام المياه المعالجة فى ري الحدائق والمتنزهات مما يعنى توفير المياه النظيف، ثم ضرورة أن يكون لدى المواطن الوعى والحرض الذى من خلاله يحافظ على المياه، وذلك للاستفادة منها فى التوسع فى الزراعات وتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية، فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة لزيادة الرقعة الزراعية مما يتطلب مياه للري.