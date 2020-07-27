ارتفاع إصابات كورونا يعود للبيضاء ومراكش.. تفاصيل الإصابات كورونا خلال 24 ساعة الاخيرة

أرقام مرتفعة تلك التي تعلن عنها وزارة الصحة، مساء كل يوم، في حصيلتها الرسمية والمتعلقة في عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كوفيد-19؛ إذ بلغ عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس خلال 24 ساعة الأخيرة، 609 إصابة.

وبحسب ما صرح به معاذ المرابط، منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة، في التصريح اليومي حول الوضع الوبائي في المغرب، مساء اليوم الإثنين، فإن جهة الدار البيضاء-سطات سجلت 211 حالة؛ حيث سجلت مدينة الدار البيضاء 87 حالة، وفي مدينة سطات 53 حالة، و42 حالة في مدينة برشيد، بينما في مدينة المحمدية 28حالة، وحالة واحدة في مدينة بنسليمان.

أما بخصوص جهة مراكش-آسفي، سجلت خلال 24ساعة الأخيرة، 131 حالة؛ فبحسب نفس المصدر، سجلت مدينة مراكش 112 حالة مؤكدة، و12 في قلعة السراغنة، 3 حالات في الحوز، وحالتان في اليوسفية، وحالة واحدة بكل من مدينة آسفي والرحامنة.

وكشف معاذ المرابط، أن جهة طنجة- تطوان-الحسيمة سجلت خلال نفس الفترة الزمنية 114 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا؛ حيث سجلت مدينة طنجة 65إصابة، و24 إصابة في مدينة تطوان، و11 في مدينة العرائش، و6حالات في فحص انجرة، 5 في مدينة الحسيمة، و3 حالات في المضيق والفنيدق.

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إلى ذلك، سجلت جهة فاس-مكناس، 98 إصابة بفيروس كورونا، أغلبها في مدينة فاس، التي رصدت 90 حالة، و5 في مدينة مولاي يعقوب، حالة في صفرو ومكناس وبولمان. وسجلت جهة الرباط-سلا-القنيطرة، خلال 24 ساعة الاخيرة، 24 إصابة، 11 في مدينة سيدي قاسم، 7 حالات في مدينة الرباط، حالتان بكل من القنيطرة وسلا، وحالة بكل من تمارة الخميسات.

أما في جهة بني ملال-خنيفرة، سجلت 9 حالات، رصدت 5 منها في مدينة بني ملال، و4 حالات في خنيفرة. بينما في جهة سوس ماسة، تم تسجيل 8 حالات مؤكدة بالفيروس، 6 منها باشتوكة آيت باها، حالة واحدة في أكادير، وحالة في إنزكان.

وتم رصد في جهة الداخلة-وادي الذهب، خلال نفس الفترة الزمنية،7 حالات جميعها في مدينة الداخلة، وفي الجهة الشرقية تم تسجيل 5 حالات، 3 منها في وجدة وحالتان بجرادة، دون أن ننسى جهة درعة تافيلالت التي سجلت حالتان بورزازت. في حين لم تسجل أية حالة في كل من جهة كلميم-واد نون، والعيون-الساقية الحمراء