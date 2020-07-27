نشرة كورونا في المغرب.. 609 إصابة جديدة و115 حالة شفاء و3 وفيات في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 609 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 20878 حالة منذ وصول الوباء إلى المغرب في الثاني من شهر مارس الماضي.
وكشفت وزارة الصحة في تصريح صحافي حول الوضع الوبائي للفيروس في المغرب أنه تم تسجيل 115 حالة شفاء منذ الساعة السادسة من مساء يوم أمس الأحد، إلى الساعة الخامسة من اليوم الاثنين، لترتفع حصيلة المتعافين إلى 16553.
وأضافت المتحدثة تم تسجيل 3 وفيات خلال 24 ساعة، لترتفع الحصيلة إلى 316 حالة في الإجمالي.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
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