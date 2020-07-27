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العدد 3253- 28 يوليوز

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العدد 3253- 28 يوليوز

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القضاء المصري يقضي بالحبس عامين على “فتيات التكتوك” بتهمة التعدي على المجتمع

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مصدر رسمي لـ”اليوم 24”: الأخبار الرائجة عن منح مهلة للسفر عارية تماما من الصحة

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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