وزير الصحة: 154 من الأطر الطبية والشبه طبية أصيبت بفيروس “كورونا” المستجد

كشف وزير الصحة، خالد آيت طالب، اليوم الاثنين، عن عدد الإصابات التي تم تسجيلها في صفوف العاملين في القطاع الصحي، مبرزا أنها بلغت 154 حالة من الأطر الطبية والشبه طبية.
ودعا أيت الطالب المواطنين إلى تفهم قرار إغلاق ثماني مدن تزامنا مع العيد، وقال إن “المناطق الآمنة ماخاصش نوصلوا لها الفيروس” وتابع قائلا “ماعمرنا سجلنا هذه الأعداد من الإصابات وحالات الإنعاش، يوميا، تتزايد”.
وأوضح الوزير أنه ليس من معايير السلامة إعطاء مهلة للسفر، واستطرد قائلا “الناس في هذه المدن لا يمكن نقول ليهم ديروا استعداداتكم خودوا الفيروس لمنطقة آمنة”.
وشدد الوزير على أن عددا من المدن سجلت حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، بأعداد لم تسجلها خلال أربعة أشهر، مجيبا عن احتمال عودة المغرب إلى فرض الحجر الصحي.
وأوضح الوزير نفسه أنه، على الرغم من تطور الوضع الوبائي، فإن العودة إلى الحجر الصحي “خيار جد مؤلم”، مضيفا: “يمكن أن نفكر بهذه الطريقة، لأننا اخترنا مسار التدرج”.
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