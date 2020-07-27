القضاء المصري يقضي بالحبس عامين على “فتيات التكتوك” بتهمة التعدي على المجتمع

أصدرت محكمة مصرية، اليوم الاثنين، حكما أوليا بالحبس، والغرامة على فتاتين، أدينتا بخدش الحياء في القضية، المعروفة باسم “فتيات التيك توك”.

ووفق وسائل إعلام محلية، بينها صحيفة “اليوم السابع”، المقربة من النظام، قضت المحكمة الاقتصادية في القاهرة، بمعاقبة حنين حسام، ومودة الأدهم بالحبس عامين، وغرامة 300 ألف جنيه (نحو 19 ألف دولار).

وقضت المحكمة ذاتها بمصادرة المضبوطات، التي كانت بحوزة الفتاتين، إثر إدانتهما بـ”التعدي على القيم، والمبادئ الأسرية في مصر”، حسب المصدر ذاته.

ويعد حكم، اليوم، أوليا، وقابلا للاستئناف أمام محكمة أخرى، وفق القانون المصري.

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وكانت النيابة المصرية العامة قد وجهت إلى الفتاتين عدة اتهامات نفتهما، أبرزها “خدش الحياء، والاعتداء على قيم، ومبادئ المجتمع المصري، واستدراج الفتيات، واستغلالهن عبر البث المباشر، وارتكاب جريمة الاتجار بالبشر”.

وكانت حنين حسام، البالغة من العمر 19 سنة، ومودة الأدهم، ذات 20 سنة،) نشرتا فيديوهات على تطبيق هواتف خلوية باسم “تيك توك”، تداولها رواد منصات التواصل الاجتماعي بشديد الإدانة، والانتقادات في مصر.

وعًرفت القضية باسم “فتيات التيك توك”، وأثارت جدلا واسعا، استمر لعدة أسابيع في مصر، كونها الأولى من نوعها.