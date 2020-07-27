كوتينيو يفكر في الانتقال إلى آرسنال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن النجم البرازيلي فيليب كوتينيو، يدرس إمكانية العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، عبر بوابة آرسنال في الميركاتو الصيفي.

ويسعى برشلونة للتخلص من اللاعب البرازيلي، والذي فشل في إثبات نفسه بقميص البلوغرانا، وجذب كوتينيو اهتمام عدة أندية إنجليزية خلال الفترة الماضية مثل مانشستر يونايتد، تشيلسي، مانشستر سيتي، آرسنال، توتنهام، وليستر سيتي.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن كوتينيو كان قد رفض عرض آرسنال المبدئي حيث طالب الجانرز اللاعب بتخفيض راتبه، لكنه تراجع مؤخرًا وطلب مهلة من النادي الإنجليزي للتفكير مرة أخرى.

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وأفادت تقارير مؤخرًا، أن ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال مُعجب بكوتينيو ويريده في صفوف الفريق بالموسم المقبل.

وأكدت الصحيفة أن موقف كويتيو جاء بعدما تراجع اليونايتد والسيتي وتشيلسي عن فكرة ضمه.

ولعب كوتينيو هذا الموسم على سبيل الإعارة في بايرن ميونخ، حيث شارك في 34 مباراة وسجل 9 أهداف وصنع 8 أخرى.