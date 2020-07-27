مبابي يغيب عن مواجهة أتالانتا بدوري الأبطال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي أعلن في بيان رسمي، حول إصابة نجمه كيليان مبابي.
وأصيب مبابي بالتواء شديد في كاحل القدم اليمنى نتيجة تدخل عنيف، طرد على إثره، لوي بيرين، قائد سانت إيتيان، خلال مباراة الفريقين، يوم الجمعة الماضي، في نهائي كأس فرنسا.
وقال البيان "خضع كيليان اليوم الإثنين لفحوصات طبية، وتم التأكد من إصابته بالتواء في الكاحل مع إصابة في الرباط الخارجي، وسيحتاج لوقت للتعافي حوالي 3 أسابيع".
وبهذا البيان، يتأكد غياب النجم الفرنسي عن مواجهة أتالانتا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والمُقرر إقامتها يوم 12 آب/أغسطس المقبل.
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