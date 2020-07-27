المصادقة بالقراءة الأولى على خطة الهبات للمواطنين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - صادقت الهيئة العامة للكنيست، مساء اليوم، الإثنين، بالقراءة الأولى، على خطة الهبات لجميع المواطنين، التي أعلن عنها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، مؤخرا. ويحصل كل مواطن بموجبها على مبلغ 750 شيكل لمرة واحدة، حيث تصل القيمة الإجمالية للهبات نحو 6.5 مليارات شيكل.

وينص مشروع القانون على "توزيع مِنح مساعدة تمنح لمرة واحدة على جميع المواطنين، بهدف التشجيع على الاستهلاك وتحريك عجلات الاقتصاد"، فيما تستثني المنحة الأشخاص الذين يتجاوز دخلهم السنوي مبلغ 651,000 شيكل.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صادقت أمس الأحد، على الخطة الذي وضعها نتنياهو ووزير ماليته، يسرائيل كاتس، والتي لاقت انتقادات لأنها تمنح الهبات لجميع المواطنين بغض النظر عن وضعهم الاقتصادي، وطالبت بمنحها للمتضررين اقتصاديا من جراء جائحة كورونا.

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وبموجب القانون فإن كل مواطن سيحصل على منحة قدرها 750 شيكل، مع علاوة قدرها 500 شيكل لكل طفل حتى الطفل الثالث. وينص القانون على تحويل المنحة تلقائيًا إلى جميع المواطنين ممن تتوفر تفاصيلهم لدى مؤسسة التأمين الوطني.

وأعلنت الحكومة أمس، أنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن توجه التأمين الوطني إلى المواطنين الذين لا تتوفر تفاصيل حساباتهم البنكية لديها من أجل الترتيب لتحويل المنحة.

وسيحصل الأشخاص الذين يتقاضون مخصصات التمريض والعجز العام وضمان الدخل، والنفقة، وكبار السن من الحاصلين على استكمال دخل، على منحة مضاعفة تصل إلى 1500 شيكل.