الصحة الإسرائيلية: وفيات كورونا تبلغ 474 و1205 إصابات جديدة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توفي 8 أشخاص متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، بحسب ما أظهرت المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم، الإثنين، وبلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات 474 حالة.

وأظهرت المعطيات الرسمية وفاة شخصين وتشخيص 1,205 إصابات جديدة بفيروس كورونا، منذ منتصف الليلة الماضية.

وبحسب المعطيات الرسمية، فإن الإصابات النشطة ارتفعت إلى 35,982، بعد تعافي 27,125 من مجمل الإصابات التي وصلت إلى 63,581.

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وأظهرت البيانات أن عدد الإصابات الخطرة ارتفع إلى 310، منهم 96 موصولون بأجهزة التنفّس الاصطناعي، في انخفاض بلغ 3%، إذ بلغ عدد المرضى الموصولين بجهاز التنفس الاصطناعي مساء الأمس إلى 98 حالة.

ويرقد في المشافي 739 مريضًا بكورونا، بينهم 165 إصابتهم متوسطة، فيما يتلقى 35,243 مصابا العلاج المنزلي أو في الفنادق التي أعدت لهذا الغرض.

وأوضحت المعطيات أن عدد الفحوصات التي أجريت منذ منتصف الليلة الماضية حتى الساعة 19:04 من مساء اليوم، بلغ 16,900؛ علما بأن يوم أمس، الأحد، شهد تشخيص 1044 إصابة، بعد إجراء 12,127 فحصا.