أكبر انخفاض شهري بأعداد العاطلين عن العمل في فرنسا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شهدت فرنسا، الشهر الماضي، أكبر انخفاض شهري لها على الإطلاق في إجمالي عدد العاطلين عن العمل، بحسب ما أعلنت وزارة العمل الفرنسية، يوم الإثنين.

وقالت الوزارة إن عدد الأشخاص المسجلين في وكالات التوظيف الحكومية كعاطلين عن العمل انخفض بمقدار 204700 في حزيران/ يونيو، وهو أكبر انخفاض شهري على الإطلاق، إلى 4220900.

وذكرت الوزارة أن التحسن في حزيران/ يونيو، يرجع بشكل رئيسي إلى إعادة تصنيف بعض الباحثين عن العمل، على أنهم ناشطون جزئيا في سوق العمل، لأنهم وجدوا فرصا للعمل بدوام جزئي.

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يُذكر أنه انعقد اجتماع للتوصّل إلى اتّفاق على خطة أوروبية موحّدة للنهوض الاقتصادي لمرحلة ما بعد وباء كورونا (كوفيد-19). وتتألّف هذه الخطة في صيغتها الأولى من قروض بقيمة 250 مليار يورو وإعانات بقيمة 500 مليار، وتستند الخطة إلى موازنة طويلة الأمد (2021-2027) للاتحاد الأوروبي بقيمة 1074 مليار يورو.