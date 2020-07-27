شكرا لقرائتكم خبر عن إستقرار الحالة الصحية لأمير الكويت والان مع التفاصيل

الإثنين 27 يوليه 2020 أكد مجلس الوزراء الكويتي، الإثنين، إستقرار الحالة الصحية لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح .

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد ناصر الصالح، إنه "نطمئن الجميع باستقرار صحة أمير البلاد". وأضاف أن أمير الكويت يستكمل علاجه بالولايات المتحدة الأمريكية وهو بصحة جيدة وحالته مستقرة". Advertisements وكان أمير الكويت غادر، الخميس الماضي، إلى الولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال فترة علاجه. وبحسب وكالة الأنباء الكويتية، فإن نائب أمير الكويت ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح والشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ومسؤولين كويتيين كانوا في وداع أمير الكويت بالمطار. وفي أعقاب ذلك أعلن الديوان الأميري الكويتي، الاستعانة بولي العهد الشيخ نواف الأحمد، لممارسة بعض اختصاصات أمير البلاد الدستورية مؤقتا

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