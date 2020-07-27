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شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الخير التركى: اقتصاد تركيا ينحدر نحو الأسفل منذ عام 2010 والان مع التفاصيل
الإثنين 27 يوليه 2020
صوره ارشيفيه
قال رئيس سياسات التنمية فى حزب الخير التركى، البروفيسور إسماعيل تاتلي أوغلو: “لقد فحصنا أرقام النمو والبطالة في جميع مراحل تاريخنا، وكذلك الأرقام المعلنة من قبل هيئة الإحصاء التركية، والنتيجة أن الفترة بين 2015-2020 هي الأسوأ في تاريخ الاقتصاد التركي، بعد فترة 1975-1980”.
وأضاف أنه في السنوات العشر الماضية أصبحت تركيا تنحدر نحو الأسفل بالإضافة إلى هدر إمكانات البلاد.
وتحدث الاقتصاديون داخل حزب الخير تركي وهم، النائب عن مدينة بورصا التركية لحزب الخير أ.د إسماعيل تاتلي اوغلو، والنائب البرلماني عن مدينة إرزوروم التركية للحزب ناجي جينيسلي، والنائب البرلماني عن مدينة مرسين التركية ورئيس لجنة القيم والديموقراطية الداخلية للحزب زكي هاكان سيدالي ونائب رئيس السياسات الاقتصادية للحزب الجيد جيم أوبا، وقاموا بتقديم المقترحات والحلول لإنقاذ الوضع الاقتصادي المتردي في تركيا.
وقال نائب رئيس السياسات الاقتصادية لحزب الخير التركي ويدعي جيم أوبا، بأن إحتياطات تركيا تنخفض شهريا بمعدل 5 مليارات دولار. وإذا قمنا باستثناء احتياطات البنوك الواجبة سنجد أن الاحتياطات المتبقية تتراوح بين 40 و 50 مليار دولار.
وأضاف أن الوقت الذي يمكن أن تستغرقه هذه العملية هو 8 أشهر كحد أقصى".
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