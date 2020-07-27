شكرا لقرائتكم خبر عن بلجيكا تشدد قيود " كورونا " بعد ارتفاع عدد الإصابات والان مع التفاصيل

الإثنين 27 يوليه 2020 أعلنت رئيسة الوزراء البلجيكية صوفي ويلميس اليوم " الاثنين" أن بلادها ستطبق قيودا إضافية لمنع الزيادة السريعة والمقلقة في الإصابة بفيروس " كورونا " المستجد وقبل أن تصبح موجة ثانية متكاملة.

ولفتت ويلميس خلال مؤتمر صحفي إلى أن من بين الإجراءات تخفيض دوائر الاتصال الاجتماعي إلى 5 أشخاص كحد أقصى لكل أسرة، وتقليص عدد المسموح لهم بحضور المناسبات العامة إلى 100 في الأماكن المغلقة وإلى 200 في الأماكن المفتوحة.

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