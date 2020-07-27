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شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تتراجع.. إسبانيا: انخفاض التوتر بين أوروبا وأنقرة بعد وقف التنقيب والان مع التفاصيل
الإثنين 27 يوليه 2020
صوره ارشيفيه
شهدت الأيام القليلة الماضية، تراجعا فى الموقف التركى تجاه التنقيب فى شرق المتوسط، حيث أصبح هذا التراجع أمرا عاديا فى سياسة أردوغان.
وأعلنت إسبانيا عن انخفاض التوتر بين أوروبا وأنقرة بعد إعلان الأخيرة عن التراجع عن التنقيب لمدة شهر، وذلك وفق خبر عاجل قناة العربية.
يذكر أن الفترة الماضية، شهدت توترا بين الاتحاد الأوروبى وتركيا فى ظل إصرار أنقرة على تحدى قرارت الشرعية الدولية والتعدى على حقوق الدول خاصة قبرص واليونان وإعلانها عن التنقيب فى شرق المتوسط.
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