شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تسجل حالة وفاة و384 إصابة جديدة بـ"كورونا" والان مع التفاصيل

الإثنين 27 يوليه 2020 أعلنت مملكة البحرين اليوم عن تسجيل حالة وفاة واحدة و384 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

و أوضحت وزارة الصحة البحرينية في بيان أن إجمالي عدد الوفيات بالفايروس بلغ 141 حالة ،و ان العدد الإجمالي للحالات المتعافية بلغ 35689 حتى الان بعد تسجيل 484 حالة جديدة وان عدد الحالات القائمة بلغ 3301 حالة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البحرين تسجل حالة وفاة و384 إصابة جديدة بـ"كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.