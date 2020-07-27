شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تسجل 919 إصابة و17 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الإثنين 27 يوليه 2020 صوره ارشيفيه أعلنت الصحة التركية اليوم الإثنين، عن تسجل 919 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى تسجيل 17 حالة وفاة.

وقالت الصحة التركية في بيان نشرته وسائل إعلام تركية، إن حالات الشفاء بلغت 982 من كورونا ليرتفع حصيلة المتعافين إلى 210 آلاف و469 شخصا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تركيا تسجل 919 إصابة و17 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.