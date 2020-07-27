"إلا عبد العزيز إلا زايد".. هاشتاج للدفاع عن إرث المؤسسين ضد تطاولات قطرية

الإثنين 27 يوليه 2020

صوره ارشيفيه

أحيا مرتادى موقع تويتر، ذكرى كل من الشيخ زايد مؤسس الإمارات، والملك عبد العزيز آل سعود، بعد أن تطاول على سيرتهما أحد الشيوخ القطريين، ودشن رواد تويتر هاشتاج: "إلا عبد العزيز إلا زايد"، للرد على التطاولات القطرية، وللدفاع عن إرث المؤسسين.

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وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا بين مرتادى الموقع فى الترند المصرى، وبدأوا التغريد فى ذكرى الشيخين، واستعادا الإنجازات التى حققها كل منهما فى بلاده.

وقال أحد المدونين: "حيله العاجز النباح.. رحمهم الله وطيب الله ثراهم"، وغرد آخر :"عاش زايد الخير عاشت الإمارات ولا عزاء للحاقدين"، وقال آخر: "دويلة منبوذة داعمة الإرهاب اللهم رد كيدهم في نحرهم اللهم أرحم الملك عبدالعزيز وأرحم أبونا الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان".

فيما غرد آخر: "الله يغفر لوالدى ويغفر للملك عبدالعزيز والشيخ زايد"، فيما قال مدون آخر عبر الهاشتاج :"الله يرحمهم هذول ليسو رموز للخليج فقط بل العالم كلة الملك عبدالعزيز الذي وحد المملكة كافة تحت راية الاسلام والشيخ زايد الدي رفع بلدة للعالمية ماتجوز عليهم إلا الرحمة وعسى ماينقطع نسلهم".

وقال مدون آخر :" رحم الله عبدالعزيز الذي بناء للمجد دولة ودين ورحم الله زايد الذي أسس كيان مترابط على قلب رجل واحد رحم الله الاباء المؤسسين وحفظ الله لنا من يقودوا السفينة لاكمال المسيرة سلمان وخليفة"، وقال آخر :"خسئت يا هذا لن تصل إلى ما وصل إليه أبائنا المؤسسين رحمهم ﷲ وغفر لهم وأسكنهم فسيح جناته هم رجال وحدوا دولة وحدوا شعب وأنت و حاكمك شتتوا دولتكم و شعبكم وحكمتوا الغريب عليكم فأخرس ونقولها بالفم المليان يا وضيع".