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شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة خارجية بلغاريا: تصرفات تركيا تشكل خطورة على الاتحاد الأوروبى والان مع التفاصيل
الإثنين 27 يوليه 2020
صوره ارشيفيه
بعث وزير الخارجية اليونانى نيكوس دندياس برسالة قوية جديدة إلى أنقرة بعد لقائه مع نظيرته البلغارية ايكاترينا زاهرييفا فى أثينا قائلًا: إن اليونان لن تتسامح مع سيادتها وحقوقها السيادية.
وبحسب تصريحات دندياس، فقد تركزت المناقشة مع نظيره البلغارى على الانحراف التركى مازال مستمر فى بحر إيجه وشرق البحر المتوسط وأماكن أخرى.
من جانبها، أعربت إيكاترينا زاهرييفا، عن تضامن بلغاريا الكامل مع اليونان وقبرص، مشددة على أن تصاعد التوترات فى جنوب شرق البحر الأبيض المتوسط يشكل مخاطر على الاتحاد الأوروبى بأكمله.
وأضاف دندياس: لقد تحدثنا عن استمرار الانحراف التركى فى المنطقة وبحر إيجه وشرق البحر الأبيض المتوسط، مشيرًا إلى أن سلوك تركيا يمثل انتهاك للقانون الدولى وقرارات مجلس الأمن فى جميع أنحاء منطقتها.
و قال وزير الخارجية اليونانى : تركيا بالفعل انتهكت هذه القوانين فى قبرص وسوريا والعراق.
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