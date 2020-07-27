حزب الله ينفذ عملية ضد الجيش الاسرائيلي عند الحدود اللبنانية - الاسرائيلية

نفذ حزب الله اللبناني بعد ظهر اليوم عملية ضد الجيش الإسرائيلي في منطقة مزارع شبعا على الحدود بين لبنان واسرائيل، وتأتي هذه العملية لـ «حزب الله» ردا على هجوم إسرائيلي قُتل فيه عضو من الحزب في سوريا الأسبوع الماضي.

وعلى الأثر حصل تبادل لإطلاق النار بين القوات الاسرائيلية وعناصر تابعين لحزب الله، بالتزامن مع سماع دوي انفجارات في المنطقة الحدودية بحسب ما ذكرت القناة 12 الاسرائيلية

وقال الجيش الإسرائيلي إن "حادثا أمنيا" وقع على حدود إسرائيل الشمالية مع لبنان اليوم الاثنين وأمر سكان المنطقة بالبقاء داخل المنازل.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على تويتر، وقوع حادث أمني في منطقة جبل روس (في مزارع شبعا)، موضحاً أن التفاصيل قيد الفحص.

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وذكر أدرعي أن الجيش الإسرائيلي أصدر تعليمات ببقاء سكان منطقة الحدود مع لبنان في المنازل وحظر جميع الأنشطة.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلى بانى جانتس أن حزب الله اللبنانى والحكومة اللبنانية مسؤولة عن إطلاق نار على الجيش الإسرائيلى .

وأضاف فى اجتماع أمنى مع قيادات الجيش الإسرائيلى أن إسرائيل لن تصمت حول إطلاق النار الذى تتحمل مسئوليته لبنان.