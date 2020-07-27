استهداف معسكر التاجي بصواريخ كاتيوشا

افاد مصدر امني ،اليوم الاثنين، بسقوط ٤ صواريخ كاتيوشا على معسكر التاجي شمالي بغداد. وقال المصدر لـلسومرية نيوز، ان "٤ صواريخ من نوع كاتيوشا سقطت على معسكر التاجي شمالي العاصمة بغداد". واضاف، انه "لم يتم تسجيل اي اصابات بشرية حتى الان بين صفوف القوات التي تتواجد هناك".

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