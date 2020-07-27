تسجيل 12 حالة اختناق واصابة قرب ساحة الطيران وسط بغداد

افاد مصدر امني ،اليوم الاثنين، بتسجيل ١٢ حالة اختناق واصابة بين المتظاهرين قرب ساحة الطيران وسط بغداد. وقال المصدر لـ الخليج 365، ان "مصادمات اندلعت بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب قرب ساحة الطيران وسط بغداد". واضاف، ان "المصادمات تسببت بوقوع ١٢ حالة اختناق واصابة بين المتظاهرين". واوضح ان " القوات الامنية اطلقت القنابل المسيلة للدموع بشكل متقطع ضد المتظاهرين، فيما رد المتظاهرون عليهم بقناني المولوتوف".ض

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