الكشف عن جريمة قتل غامضة والقبض على الجاني في نينوى

أعلن قائد شرطة محافظة نينوى العميد ليث خليل الحمداني، الاثنين، الكشف عن جريمة قتل غامضة والقبض على الجاني في المحافظة.



وقال الحمداني في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "مديرية شرطة النصر ( مركز شرطة سومر ) التابعة لقيادة شرطة نينوى وبعد تشكيل فريق عمل تمكنت من كشف جريمة قتل بحق المجنى عليها ( ش ا ا ذ ) والقت القبض على القاتل ( زوجها ) المتهم ( س ث ا ع ) الذي قام بنقلها الى المستشفى وادعى بأنها سقطت من سلم الدار".



واضاف انه "بعد الكشف على محل الحادث والتعمق بالتحقيق والتعاون مع مديرية الطب العدلي ومجابهته بالادلة اعترف بقيامه بالاعتداء على زوجته بالضرب على الوجه والرأس، مما ادى الى سقوطها على الارض ومفارقتها الحياة ، وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وتدوين اقواله بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا، حيث تم القبض عليه في الجانب الايسر لمدينة الموصل".