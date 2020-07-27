اقدم أهالي في كربلاء، الاثنين، على قطع طريق كربلاء بغداد احتجاجاً على تردي الكهرباء. وقال مراسل السومرية في المحافظة، إن أهالي قضاء الحسينية قاموا بقطع طريق كربلاء بغداد من جهة الحسينية احتجاجاً على وضع الكهرباء. واقدم متظاهرون في كربلاء، مساء اليوم الاثنين، على قطع طريق رئيس في مركز المدينة بسبب تردي التيار الكهربائي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أهالي يقطعون طريق كربلاء بغداد احتجاجاً على تردي الكهرباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.