اقدم متظاهرون في كربلاء، الاثنين، على قطع طريق رئيس في مركز المدينة بسبب تردي التيار الكهربائي. وقال مراسل السومرية في المحافظة، إن متظاهرين في كربلاء اقدموا، مساء اليوم، على قطع شارع مجسر الضريبة بسبب سوء الخدمات وانقطاع التيار الكهربائي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر متظاهرون يقطعون طريقاً وسط كربلاء احتجاجاً على تردي الكهرباء (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.