بالصور.. متظاهرون يقطعون شارعاً وسط النجف احتجاجاً على تردي الكهرباء

تنشر الخليج 365، صوراً لقيام متظاهرين بقطع شارع وسط النجف احتجاجاً على تردي الكهرباء.

وقال مراسل السومرية في المحافظة، إن المتظاهرين قاموا، مساء اليوم، بإحراق إطارات وقطع لشارع الجنسية احتجاجا على تردي التيار الكهربائي.

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