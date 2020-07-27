وخططت غوغل في الأصل لإعادة فتح مكاتبها حول العالم، من الشهر الماضي لبعض الموظفين، مع عدم توقع عودة معظمهم حتى نهاية عام 2020.
وستؤثر هذه الخطوة على ما يقرب من 200 ألف موظف حول العالم، حيث تأجلت جزئيا نظرا لعدم اليقين بشأن العام الدراسي القادم، وفقا لـ WSJ.
وبحسب ما ورد، كُشف أن الرئيس التنفيذي لغوغل، ساندر بيتشاي، كان "متأثرا جزئيا بالتعاطف مع الموظفين الذين لديهم عائلات، للتخطيط لسنوات دراسية غير مؤكدة قد تنطوي على تعليمات في المنزل، اعتمادا على الجغرافيا".
وطلبت غوغل من الموظفين سابقا الاستعداد للعمل من المنزل حتى نهاية عام 2020، مع العودة إلى المكاتب المقررة مبدئيا في يناير.
وأشارت عمالقة التكنولوجيا في وادي السليكون الأمريكي، إلى أن العمل من المنزل قد يكون المعيار الجديد للمضي قدما.
كما قال الرئيس التنفيذي لـ"تويتر"، جاك دورسي، في وقت سابق، إنه يتوقع اختيار بعض الموظفين التخلي عن الرحلات اليومية إلى المكتب للأبد، بينما قال رئيس "فيسبوك"، مارك زوكربيرغ، إن نصف موظفي عملاق الشبكات الاجتماعية قد يعملون عن بُعد في غضون الخمس إلى العشر سنوات القادمة.
كانت هذه تفاصيل خبر تقرير: غوغل تبقي موظفيها يعملون من المنزل حتى صيف 2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.