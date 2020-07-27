مقاتلة روسية تعترض طائرة أمريكية فوق البحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن مقاتلة من طراز "سو-27" تابعة لها اعترضت طائرة استطلاع أمريكية فوق مياه البحر الأسود.
وأضاف البيان: "اقترب طاقم المقاتلة الروسية من الجسم الطائر بمسافة آمنة وحدد أنه طائرة استطلاع أمريكية من نوع P-8A بوسيدون".
وأشارت الوزارة إلى أن المقاتلة أجبرت الطائرة الأمريكية على تغيير مسارها وعادت بعد ذلك إل قاعدة مرابطتها، مشددة على أن "كل تحليق مقاتلة سو-27 الروسية جرى بالتوافق التام مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي، ولم يتم السماح بحدوث أي خرق لحدود الدولة الروسية".
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