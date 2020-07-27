مقاتلة روسية تعترض طائرة أمريكية فوق البحر الأسود

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان: "رصدت وسائل المراقبة الروسية للمجال الجوي، يوم 27 يوليو، فوق المياه الدولية للبحر الأسود هدفا جويا كان يقترب من حدود الدولة الروسية. ومن أجل اعتراض الهدف تم إقلاع مقاتلة من طراز سو-27 من قوام قوات الدفاع الجوي الدورية للدائرة العسكرية الجنوبية".وأضاف البيان: "اقترب طاقم المقاتلة الروسية من الجسم الطائر بمسافة آمنة وحدد أنه طائرة استطلاع أمريكية من نوع P-8A بوسيدون".

وأشارت الوزارة إلى أن المقاتلة أجبرت الطائرة الأمريكية على تغيير مسارها وعادت بعد ذلك إل قاعدة مرابطتها، مشددة على أن "كل تحليق مقاتلة سو-27 الروسية جرى بالتوافق التام مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي، ولم يتم السماح بحدوث أي خرق لحدود الدولة الروسية".